全球金属：众多干扰使铜供应趋紧，分析师下修市场过剩预估

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新加坡/伦敦5月24日 - 一连串铜矿区关闭以及供应停滞，使得部分分析师下修对市场过剩的预估，但需要有更多的干扰，才会让市场出现短缺情况。
“大家都在做调整，我们当然也是。年初时我们预期过剩30万吨，现在可能要缩减一半左右，”法国兴业银行驻伦敦分析师Robin Bhar称。
“需求也在下滑，所以抵销了部分影响，我不认为会再次出现短缺情况，而是会有较为平衡的市场。”
过剩的预估拖累了指标期铜价格 ，该价格在2月触及每吨8,346美元高点后已挫跌13%。
根据4月路透调查的18位分析师平均预估，全球精炼铜市场今年料过剩9.85万吨，2014年料过剩30.5万吨。先前1月调查预估为2013年市场过剩12.7万吨。
此前，力拓 的Bingham Canyon铜矿区发生土石流，该公司表示，该事件会使其产出减少约10万吨。
不过调查进行之后，全球第二大铜矿--印尼的Grasberg在本月关闭，因隧道坍方造成28名矿工死亡。拥有该矿区的Freeport McMoRan Copper & Gold 表示，在确保安全前不会重新启用矿区。
除了矿区的问题外，中国的炼厂也在削减产能，因废铜原料短缺。而印度两大炼厂则因污染问题而关闭。(完) (编译 王冠中; 审校 王丽鑫)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。