港报财经评论：退市收水政治观--信报5月27日

退市收水政治观/ 习广思

正当金融市场全面关注贝南奇、黑田二人时，不要忘记德拉吉这位欧洲放水话事人。本周欧盟将再有峰会，虽然议题集中贸易及经济上，但市场对欧盟、欧央行的政策立场非常关注。德国第一季经济仍可录得0.1%疲弱增长，但欧罗区已连续六季度经济萎缩，欧猪国的疲弱经济开始影响德国、荷兰和芬兰等国。欧央行上月态度有变，加上减息的明显讯息，欧央行会否有更多出口术式放水？其次，德国大选愈来愈近，政治因素会否又令欧洲放水出现变数？德拉吉去年扞卫欧罗，成功为欧洲买到一年时间，放水路如何走，又开始进入十字路口。恒指去年底收报22,656点，上周五收报22,618点，大半年指数表现原地踏步。中国内地经济疲弱持续，外资对中资股依然未感兴趣，再加上几只大型新股完成上市任务，区内发债活动降温，市场流动性短期内难有希望，这样的背景之下，恒指反弹大有可能结束，将继续浮浮沉沉。本周期指将结算，上周一个收水消息震荡港股，本周结算日或会相对平淡。

尽管恒指表现不怎样，但大市在这五个月持续炒股不炒市，年初先有盈喜盈警，再到公司业绩期，盈利优劣走势强弱，均立竿见影。资金持续追逐强势股、绩优股，并延续去年追逐高息股的主题；同时资金在各个板块中急速流窜，炒来炒去，结果是股价容易大上大落。及至上周港股调整，二三线强势股成为洗仓目标，乃因这批股份今年的回报最高，但强势股调整反而是吸纳时机。5月份将完结，6月份将进入半年结，基金会否要粉饰一下回报？上周中资电力股及新能源股全面被洗仓，大行报告对中国下调电价看法分歧，短期股价仍有压力。电力股去年升足一年，如今出现获利大回吐，是正常不过事情，相对而言，今年新能源股的值博率会大很多，这不光是纯粹的追落后、博反弹，由政策、行业、盈利及估值来看，这批公司经过好几年行业整顿，虽然未见复苏，但却逐步见底。

习李上台后，市场由原来的观望，到现时开始了解新班子的统治思维；但是，叫市场颇为忐忑不安的是改革措施，迟迟未有眉目。叫投资者更为不安的是，市场传闻多多，上周传出李克强否决城镇化方案，后再由发改委否认。阴谋论者，大可说这些消息是中美领导人会面前的假动作，为人民币近期持续升值又作出铺路；然而，看在股市投资者眼中，就变成举棋不定，虽然大家都等待一些改革措施，但一日未出台，一日都不能评估对个别行业的影片是好是坏。

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美元走向本周早段有启示/ 苏子

上周欧罗兑美元跌至1.282水平附近出现非常明显的抗跌力，有美资投行分析员指出，这与市场正把早前持有的美元长仓开始计数平仓有关，但该分析员却同时指出，由于目前美国经济正处于良好势头里运行，故美元不会出现逆转性回落，反而在美元向下作出调整时，只会触发更多的美元看好的投资者逢低买入美元。认同上周欧罗兑美元跌不下去的原因，是与市场的美元平仓沽盘有一定关系，但却怀疑目前是否正是趁低买入美元的大好时机。其实，上周五美国公布的4月耐用品订单数据经季节性调整后大幅增加3.3%，远较市场所估计的1.3%佳，而且数据中几乎所有部门的订单也有所增长，此数据并为一直拖累美国经济复苏的制造业带来极为正面的讯号。不过，市场却未有借上述的利好数据，把美汇指数趁机推高至84之上，因为此数据一向较为波动；加上3月曾大跌5.9%，故美元看好的投资者亦不敢太进取，结果美汇指数最后收市时呈现陀螺的激烈争持形态，即好淡双方正形成僵局。

这反映市场上已开始有一股巨大力量不认同美国经济会继续复苏，以及美元会继续上升的主流观点；加上美元看好的投资者亦未见进取，故一旦市场上这股看淡美元的力量成功胜出，担心美元势必出现逆转性回落，即后市美汇指数将有甚高机会显着回落至50天SMA重要支持以下波动。因此，本周早段美元的走势将有非常重要的启示作用，如出现不升反跌的情况，将意味着本周余下时间美元的走势或有暗涌，应不会好得到哪里去，故投资者宜顺着美元已见转弱的势头，伺机入市建立美元短仓。

如果美元本周真的不升反跌，某程度亦反映市场已开始相信联储局应不大可能会在可见的将来出现收水情况，故近期因受惠于市场炒作美国经济继续好转，以及联储局收水而上升的资产价格，势必因为平仓盘的压力而逆转。反过来看，即未能受惠的资产价格，后市相信会有较可观的升幅，故相信，美元一旦回落，美元兑瑞郎后市应有较大的回落空间，并下试0.925-0.935区域。

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