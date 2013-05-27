《全球重要经济事件一览表》--5月27日-6月3日

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5月27日(一)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商会讲话。
柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在Konrad-Adenauer 基金会举行的会议上发表讲话。
5月28日(二)
伦敦--英国央行副总裁塔克发表讲话，题为“新监管关系：银行、金融体系与整体经济”(1700)。
巴黎--法国央行总裁诺亚就该国经济形势举行记者会(0800)。
东京--日本央行审议委员宫尾龙藏在日本外国特派员协会讲话。
巴黎--德法两国财长和劳工部长就经济成长与就业在一会议上讲话。
5月29日(三)
明尼阿波利斯--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在明尼苏达经济俱乐部就经济前景讲话(1700)。
伦敦--前英国央行副总裁吉弗就央行政治发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本央行举办的会议上就全球金融危机发表讲话。
渥太华--加拿大央行公布指标政策利率声明。
5月30日(四)
斯洛文尼亚布莱德--欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克(Marko Kranjec)预计将在一个商业会议上发表讲话。
东京--日本内阁府举行国际会议，议题包括重振日本经济，以及政策在全球经济中发挥的作用。日本经济财政大臣甘利明、日本央行副总裁中曾宏以及日本内阁特别经济顾问滨田宏一将参会。
华盛顿--美国财政部金融研究办公室主任Richard Berner在美联储召开的金融稳定分析会议上发言。
里斯本--葡萄牙央行总裁和财长在路透主办的会议上发表讲话。
5月31日(五)
华盛顿--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话。
东京--国际货币基金组织(IMF)与日本进行第四条磋商后，IMF第一副总裁利普顿及日本财务省财务官古泽满宏在研讨会上发表讲话。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)金融稳定政策办公室主管Nellie Liang在克利夫兰联储和财政部财政研究办公室主办的联合会议上发表讲话(1500)。
6月3日(一)
华盛顿--世界银行发展经济局主办的2013年发展经济学年会在世界银行总部举行，主题为“风险和脆弱性”。
斯德哥尔摩--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加瑞典央行一个会议的讨论(1250)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在商业经济学家协会年度晚宴上发表讲话(2000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 杜明霞；审校 白云)