港报财经评论：A股看远景，眼前路崎岖--经济日报5月25日

A股看远景，眼前路崎岖/ 林瑞芬

大市跌市总成交额昨缩为538亿港元；恒生指数 昨收22,618点，全日跌0.23%，全周跌2%；国企指数 昨收10,722点，全日跌0.23%，全周跌2.69%。港股今周确认短期见顶，静心观察回调势，估计破4月底的可能性不大，平底或略高于其底，投资者莫须太悲观，择优收集。恒指昨低见22,470点后以22,618点收市，对22,500点考验是否已通过，最好观察一下日股下周表现而定。配合恒指周线图，今年2月回挫，已完成突破降轨后抽的测试，短线有所回，乃不宜穿底，不然后抽失败。因此，大胆假设，不破底21,423点，那落墨可能是按日线图显示的自去年6月延伸的一条上升轨支持位约22,000点，之后的反覆回吐如可稳守约22,000点，下半年仍有再见晴天之时，再探24,000点之机。

国指来讲，判势论，早前弱于恒指未能突破100天线，对守去年9月延伸的上升轨约10,500点支持位之判断，都无大把握，只是要更为留意守与失的启示，守稳，那表示国企势呈强一面；相反，10,500点失之，那冲击的可不是4月低位10,191点，略为低少少。无疑，港股与中国内地股市相依为命，港股钱途需要更为关注是中国内地股市及经济发展的一举一动。海外可能嫌市场未够看淡中国内地股市。有外电报道，李克强总理否决城镇化计划。中国经济面弱，纠结于政策还未开步，议论纷扰多，认为全面否定计划的可能性低，但按地方政府的参与能力调节还是有可能。配合上海证券报报道，日前，国家发改委发布“关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知”，这表明中国政府正在重视地方政府债务问题，将逐步收紧地方融资平台发债规模。地方政府的财务承担能力，对城镇化是否有效开展是很重要，不然外资又大条道理指明城镇化会增加地方债，增加中国的债务危机。

依李克强刚外访发文，重点提及市场化，释红利，暂以表面而论，中国对中国经济的开局，新构思是将城镇化与市场化两边抓。小政府，大市场，让更多的民营企业参与市场建设，有效救活经济。只有中国政府就政策发展方向定音清晰，中国股市就可挽救。去年自十八大，到今年三中全会，一步步确立政治领导人之后，A股之底部逐步见筑稳，以上证综指 计1,949点是大底，除非后向经济真的不济，不然再破此底机会低。领导人上位后，近几个月是调研的消息，抓经济开局路向。可以讲，在新领导人执政下，新人对经济的开局，十划仍未一撇，故不宜对经济现状过多的疑虑，只有开撇落定方向，城镇化的路线图公布，到实行检讨，方定判定具体的经济状况与未来。

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