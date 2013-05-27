《交易视点》中国资金状况将适度缓解，IRS上行动力有限--广发银行

路透上海5月27日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报预期，本周资金紧张状况适度缓解，R007将维持在3.0%至4.0%之间；债券短端收益率进一步上行空间有限，长端方面，制造业数据较弱的预期会导致收益率承压，因此利率小幅下行概率较大。

IRS方面，预期利率整体上行动力有限，本周repo IRS短端仍将保持在3.30%以下，4月底高点3.31%很难达到。建议交易资金可配置大仓位短端和小仓位长端国债，继续回避5年期国债。

*资金面紧张状况会有持续改善**

上周市场资金面的整体紧张形势有所缓解，但依然是处于相对紧张的状态。供给面的改善和需求端的稳定导致货币市场成交量价齐升，从回购利率的绝对水平上看，R007都在4.0%以上的较高位，主要原因是目前利率水平对流动性状态的反应较为滞后。央票和正回购均为小量，适度对冲到期投放的流动性，最终实现净投放1180亿。本周公开市场到期300亿，考虑到资金面需求依然存在，预期流动性回收依然会维持在低位，保证资金供求的稳定。

上周二级市场成交较为清淡。利率债中短端收益率继续小幅上涨，3个月央票成交在2.93，略有折价，3年期国债收益率上行至3.08%，5年国债收益率在3.12%。长端交投稀少，收益率保持平稳。国债曲线在5年的位置略有上涨，平坦化有所改善。上周市场出于对基本面仍然弱势以及资金面紧张逐步缓解预期条件下，买盘也是不断，导致利率在周中后出现小幅回调。预计本周短端进一步上行空间有限。周六制造业数据预期可能促使本周长端承压，带动长端曲线进一步平坦。

本周市场面临的主要问题仍集中在资金面以及官方制造业数据预期带给市场的影响，预计资金面紧张状况会有持续的改善。回购利率的水平会逐渐恢复至4.0以下，推动短端利率向下回调。本周六公布的制造业数据预期低迷，将会使长端利率承压较重，但是下行空间有限，甚至可能会在短暂下行后出现回调的现象。原因在于目前中长端利率水平一直疲弱盘整，已经体现出市场对政策会放松或经济数据明显变差的预期。

**IRS短端大概率在3.30%以下**

上周IRS成交相对活跃。但repo IRS 短端并没有随资金面紧张出现大幅上涨，全周上下波幅仅3bp左右，长端同样也是窄幅波动，在PMI初值公布后短暂下行，但随后便反弹至原有水平，维持在3.51%附近。

本周repo IRS短端仍将保持在3.30%以下，4月底高点3.31%很难达到，目前的公开市场操作风格也不支持短端走高。除非有资金异常事件或长端带动曲线整体上行情况出现，否则很难有效打破这个位置。长端不确定性较大，与利率债长端走势的思路较为一致。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)