《香港重要政经日程》--5月27日-5月31日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
==================今日重要政经消息==================
5月27日(周一)
-- 公布4月份出入口数字.
-- 利信达 公布全年业绩。
-- 太平洋恩利 公布中期业绩。
-- 先施 公布全年业绩。
--09:00 招金矿业 在中国举行股东周年大会。
--09:30 时富金融 股东周年大会。
--10:00 海南美兰机场 在中国举行股东周年大会。
--10:00 特步国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东周年大会。
--10:30 上海楝华 股东特别大会。
--10:30 胜狮货柜 股东周年大会。
--10:30 中国水务地产 股东特别大会。
--10:30 广豪国际 股东周年大会。
--10:30 绿色能源 股东周年大会。
--11:00 中国金融投资 股东周年大会。
--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。
--12:30 投资基金公会发表最新零售客户调查。
--14:30 克莉丝汀 股东周年大会。
--14:30 峻凌国际 股东周年大会。
--15:00 联太 股东周年大会。
--15:00 志高控股 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
5月28日(周二)
-- Dynam Japan公布全年业绩。
-- 英皇证券 公布中期业绩。
-- 奥思集团 公布中期业绩。
--09:00 中石化 在中国举行股东周年大会。
--09:00 北京京客隆 股东周年大会。
--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。
--09:00 隆成集团 股东周年大会。
--09:00 四川成渝高速公路 股东周年大会。
--09:30 中国银行 在中国举行股东周年大会。
--09:30 大同机械 股东周年大会。
--09:30 赛晶电力电力 股东周年大会。
--10:00 卡姆丹克太阳能 股东周年大会。
--10:00 新沣集团 股东特别大会。
--10:00 晨讯科技 股东周年大会。
--10:00 中国龙工 股东周年大会。
--10:00 申洲国际 股东周年大会。
--10:00 海尔集团 股东周年大会。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 中国生物制药 股东特别大会。
--10:30 楼东俊安资源 股东周年大会。
--10:30 达利国际 股东周年大会。
--10:30 华鼎控股 股东周年大会。
--10:30 永达汽车 股东周年大会。
--10:30 联邦制药 股东周年大会。
--11:00 中国地板 股东周年大会。
--11:00 安利时投资 股东周年大会。
--11:00 中国电力 股东周年大会。
--11:00 兴业太阳能 股东周年大会。
--11:00 北方矿业 股东周年大会。
--11:00 元征科技 股东周年大会。
--11:00 广州富力地产 在中国举行股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
--11:30 华昱高速 股东周年大会。
--11:30 利邦 股东周年大会。
--14:00 中银香港 股东周年大会。
--14:00 中信银行 股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
--14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
--14:30 安徽海螺水泥 在中国举行股东周年大会。
--15:00 2013年邵逸夫奖记者会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:00 新城市建设发展 股东周年大会。
--15:00 中怡精细化工 股东周年大会。
--15:00 熔盛重工 股东周年大会。
--15:45 大新银行 股东周年大会。
--16:00 莱福资本 股东周年大会。
--16:45 大新金融 股东周年大会。
--18:00 普拉达 股东周年大会。
5月30日（周四）
-- 公布4月份零售销售数字。
-- 朗廷酒店 首日挂牌。
-- 耀科国际 公布中期业绩。
-- 国美电器 公布首季业绩。
-- 星谦化工 公布中期业绩。
-- 敏华控股 公布全年业绩。
-- 山东威高 公布首季业绩。
-- 谢瑞麟 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--09:30 宝姿 股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 宝峰时尚 股东周年大会。
--10:00 粤海制革 股东周年大会。
--10:00 富士康 股东周年大会。
--10:30 周生生 股东周年大会。
--10:30 航天国际 股东周年大会。
--11:00 中国新能源动力 股东周年大会。
--11:00 正通汽车 股东周年大会。
--13:30 中国南车 在中国举行股东周年大会。
--14:30 普甜食品 股东周年大会。
--15:00 博耳电力 股东周年大会。
--15:00 中国海外发展 股东周年大会。
--15:00 南粤物流 股东周年大会。
--15:00 上置集团 股东周年大会。
--15:00 天津港发展 股东周年大会。
--15:30 意达利控股 股东周年大会。
--15:30 有线宽频 股东周年大会。
--15:30 旭日企业 股东周年大会。
--16:00 瑞安建业 股东周年大会。
--16:00 天津发展 股东周年大会。
*5月31日（周五）
-- 香港金管局发布4月货币统计数字。香港政府公布4月财务业绩。
-- 中国新华电视 公布全年业绩。
-- 石药集团有限公司 公布第一季度业绩。
-- 明丰珠宝 公布中期业绩。
--09:00 鞍钢股份 股东周年大会。
--09:00 招商银行 股东周年大会。
--09:00 中国罕王 股东周年大会。
--09:00 中国太保 股东周年大会。
--09:00 南亚矿业 股东周年大会。
--10:00 中国再生能源投资 股东周年大会。
--10:00 琥珀能源 股东周年大会。
--10:00 中国联塑 股东周年大会。
--10:00 中海石油化学 股东周年大会。
--10:00 中国风电 股东周年大会。
--10:00 龙源电力 股东周年大会。
--10:00 亚洲资源 股东特别大会。
--10:30 京信通信 股东周年大会。
--10:00 中远国际 股东周年大会。
--11:00 远东环球 股东周年大会。
--11:00 中国安芯 股东周年大会。
--11:00 亚洲能源物流 股东周年大会。
--11:00 神威药业 股东周年大会。
--11:00 亚洲联网科技 股东周年大会。
--12:00 互益集团 股东周年大会。
--12:30 世纪城市国际 股东周年大会。
--14:30 中核国际 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 嘉年华国际 股东周年大会。
--15:00 协盛协丰 股东周年大会。
--15:00 中国核工业二三国际 股东周年大会。
--15:00 中播控股 股东周年大会。
--16:00 霸王国际 股东周年大会。
--16:15 华润燃气 股东周年大会。
--17:00 白马户外媒体 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。