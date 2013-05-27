中国证券：沪深证交所颁布股票质押式回购业务规则，券商创新再添新品种

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 中国上海和深圳两大证券交易所上周五晚间均发布股票质押式回购业务的相关规则，这意味着被业界寄予厚望的券商业务创新--股票质押式回购已“呼之欲出”，若近期正式推出，该业务将打破银行和信托在股权质押业务的垄断。
股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。资金融出方既可以是券商，也可以是券商通过发行集合资产管理计划或定向资产管理计划等资管产品向社会融资。
与券商现有两项类贷款业务--融资融券及约定式购回相似，股票质押式回购亦是资本中介业务，但券商通过资管产品向社会融资后，可以不占用券商自有资本金。
根据两交易所颁布的业务规则，证券公司将根据融入方和融出方的委托向交易所股票质押回购交易系统进行交易申报，交易申报时间为正常证券交易时间，证券结算公司将提供相应的证券质押登记和清算交收等业务处理服务。
两交易所对参与股票质押回购的证券公司实行交易权限管理。若是券商出现违反相关法律法规、未尽核查责任导致不符合条件的资管产品参与股票质押回购、或是进行违约处置等情况，证交所可暂停其股票质押回购交易权限。若情节严重，证交所可终止其交易权限。
股票质押回购的标的券需是在交易所上市交易的A股股票，股票质押回购的回购期限不超过三年。
据国内媒体稍早报导，上周沪深证交所已进行股票质押式回购首次联网测试，国内几家资本中介业务领先的大型券商，包括海通证券 、中信证券 、国泰君安等都将参与此次测试。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。