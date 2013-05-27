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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:01 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘因GDP下修走低，惟股市不跌令多方谨慎

路透台北5月27日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一早盘开低后在平盘下方震荡，因官方下修今年经济成长率至2.4%，多方试图以此利多测试季线0.948%与10日线0.940%的压力，不过受股市利空不跌影响，追价买盘受限。

交易员表示，虽然市场仍不确定美国宽松措施何时退场，但因预期已经存在，中长线债市殖利率向上已然成局。短线而言，将在震荡向上的过程中，锁定狭幅区间来回操作，因此波动的幅度料将加剧。今日美债因公众假期休市，台债盘中料随股市浮沉。102/2主要交投区间暂看在0.940-0.960%。

“开盘有GDP的利多，但买盘稀稀落落，可能是主计处一口气下修得多一点，不排除下半年有上调机会。”一位证券交易员说。

台湾官方正式下修2013年经济成长率至2.4%，跌破3%大关，因全球大型经济体如中国、欧洲的复苏脚步仍缓，令仰赖出口的台湾成长动能不足，陷入〞软性扩张〞泥淖。

交易员观察市场的最新动态：

* 下方在季线0.948%与10日线0.940%的压力不轻，欲有效突破不易。

* 开低后见银行在低档调节，无论券商与银行都倾向短线抛补。

* 台股加权指数 早盘微幅上涨，观察盘中是否转为下跌。

* 美债今日因公众假期休市，预料台债将不致大幅波动。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.940%-0.960%。

本地时间09:52最新报价：

* 102/2殖利率跌0.65基点，报0.950%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债一周展望》公债价格上涨，10年期公债收益率在2%附近徘徊

* 《综述》美国4月耐久财订单增幅大于预期，显示制造业活动颇具韧性

* 《一周经济焦点》灰暗的经济现状终于击碎了市场的美梦

* 《综述》台湾经济软性扩张料令央行贬汇率，持稳利率

* 台湾经济：官方下修全年经济成长率至2.4%，因中国等复苏仍缓 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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