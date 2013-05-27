台湾债市：五年公债殖利率早盘因GDP下修走低，惟股市不跌令多方谨慎

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透台北5月27日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一早盘开低后在平盘下方震荡，因官方下修今年经济成长率至2.4%，多方试图以此利多测试季线0.948%与10日线0.940%的压力，不过受股市利空不跌影响，追价买盘受限。
交易员表示，虽然市场仍不确定美国宽松措施何时退场，但因预期已经存在，中长线债市殖利率向上已然成局。短线而言，将在震荡向上的过程中，锁定狭幅区间来回操作，因此波动的幅度料将加剧。今日美债因公众假期休市，台债盘中料随股市浮沉。102/2主要交投区间暂看在0.940-0.960%。
“开盘有GDP的利多，但买盘稀稀落落，可能是主计处一口气下修得多一点，不排除下半年有上调机会。”一位证券交易员说。
台湾官方正式下修2013年经济成长率至2.4%，跌破3%大关，因全球大型经济体如中国、欧洲的复苏脚步仍缓，令仰赖出口的台湾成长动能不足，陷入〞软性扩张〞泥淖。
交易员观察市场的最新动态：
* 下方在季线0.948%与10日线0.940%的压力不轻，欲有效突破不易。
* 开低后见银行在低档调节，无论券商与银行都倾向短线抛补。
* 台股加权指数 早盘微幅上涨，观察盘中是否转为下跌。
* 美债今日因公众假期休市，预料台债将不致大幅波动。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.940%-0.960%。
本地时间09:52最新报价：
* 102/2殖利率跌0.65基点，报0.950%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债一周展望》公债价格上涨，10年期公债收益率在2%附近徘徊
* 《综述》美国4月耐久财订单增幅大于预期，显示制造业活动颇具韧性
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* 台湾经济：官方下修全年经济成长率至2.4%，因中国等复苏仍缓 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。