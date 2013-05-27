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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:09 BJT

香港新股：澳门励骏创建拟在香港IPO筹资高至6亿美元--销售文件

路透香港5月27日 - 据路透周一获得的销售文件显示，澳门励骏创建有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至6亿美元，并开始预先推介。

销售文件并显示，这家于澳门营运渔人码头、置地广场酒店及法老王娱乐场的公司，计划于6月21日为其IPO定价，27日在联交所挂牌上市。是次发售股份全部为新股，以此计算其市值可能达24亿美元。

澳门是全球最大的博彩业中心，今年4月澳门的博彩业收入同比增加13.2%，达到283亿澳门元（35.4亿美元），受益于兴趣盎然的富有中国赌客。

里昂负责励骏是次IPO安排。(完)

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