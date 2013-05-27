台湾汇市：台币盘初实际成交陷盘整，观望气氛浓成交清淡

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透台北5月27日 - 台币兑美元 周一盘初实际成交在平盘附近稍稍偏弱游走。由于台湾股市 也在平盘附近整理，加上周五主计总处下修全年GDP成长率预估至2.4%，令出口商对汇价采观望态度，不急于抛汇，早盘成交十分清淡。
汇银人士指出，除台湾本地因素外，韩元 早盘也在区间内来来回回，方向暂不明显，而人民币 一早再创新高，盘中消息面多空交错，台币因此暂于平盘附近游走。
若不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.900-29.930；上日则在29.880-920，央行上日作价收于30.030。
本地时间10:03，台币兑美元升值1.17角报29.913。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初出口商卖单高挂，价格区间较宽且不积极
* 早盘台币随韩元来来回回，且台股于平盘整理，方向暂不明显
* 本周以消化出口商美元卖盘为主，GDP下修的负面影响或延后
* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币约持于上日尾盘附近
* 开盘55分钟，台北外汇经纪公司成交量仅有0.56亿美元，较上交易日1.84亿美元大幅缩减
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.950
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(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
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