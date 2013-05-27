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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:21 BJT

台湾汇市：台币盘初实际成交陷盘整，观望气氛浓成交清淡

路透台北5月27日 - 台币兑美元 周一盘初实际成交在平盘附近稍稍偏弱游走。由于台湾股市 也在平盘附近整理，加上周五主计总处下修全年GDP成长率预估至2.4%，令出口商对汇价采观望态度，不急于抛汇，早盘成交十分清淡。

汇银人士指出，除台湾本地因素外，韩元 早盘也在区间内来来回回，方向暂不明显，而人民币 一早再创新高，盘中消息面多空交错，台币因此暂于平盘附近游走。

若不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.900-29.930；上日则在29.880-920，央行上日作价收于30.030。

本地时间10:03，台币兑美元升值1.17角报29.913。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初出口商卖单高挂，价格区间较宽且不积极

* 早盘台币随韩元来来回回，且台股于平盘整理，方向暂不明显

* 本周以消化出口商美元卖盘为主，GDP下修的负面影响或延后

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币约持于上日尾盘附近

* 开盘55分钟，台北外汇经纪公司成交量仅有0.56亿美元，较上交易日1.84亿美元大幅缩减

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.950

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(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)

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