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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:18 BJT

中港个股：中联重科股份停牌，将回应媒体指称销售造假报导

路透香港5月27日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科股份有限公司 周一称，其A股和H股双双停牌，公司将回应媒体指称其销售造假的报导。

中联重科于深圳证券交易所一份声明中称，因新浪财经报导了“中联重科华中区销售被证造假，区域总经理疑亲自操刀”，根据交易所相关规定，经公司申请，其股份今天将进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

中联重科A股上周五收报7.29元人民币；其H股今早开市后8分钟才宣告停牌，停牌前跌0.88%，报7.92港元。（完）

欲浏览上市公司发布于交易所公告，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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