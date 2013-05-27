澳洲经济指标总览--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月6日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差3.07 逆差1.78 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) -1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月3日 (较前月) 3月 -0.4% +1.3% 就业市场(经季节调整) 6月13日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +5.01 -3.12 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.45 -0.41 失业率 5.5% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 7月24日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 8月1日 进口物价(较前季) 第一季 持平 +0.3% 出口物价(较前季) +2.8% -2.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月4日 经常帐收支 第四季 赤字147 赤字150 商品与服务贸易收支 赤字55.53 赤字53.89 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月5日 (较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.1% (完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。