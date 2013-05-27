表格：5月24日止当周外资买超日本股票--野村

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透5月27日 - 以下是5月24日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 2,794 8,926 6,495 16,922 52,325
印度 1,349 3,793 6,480 14,079 24,843
印尼 82 561 1,263 2,561 1,785
日本 6,115 18,710 63,474 80,737 35,327
韩国 528 (298) (4,495) (5,425) 15,214
菲律宾 (22) 344 757 1,597 2,341
台湾 692 4,107 2,685 4,282 5,589
泰国 165 419 (195) (170) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。