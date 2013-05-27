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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:43 BJT

表格：5月24日止当周外资买超日本股票--野村

路透5月27日 - 以下是5月24日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 2,794 8,926 6,495 16,922 52,325

印度 1,349 3,793 6,480 14,079 24,843

印尼 82 561 1,263 2,561 1,785

日本 6,115 18,710 63,474 80,737 35,327

韩国 528 (298) (4,495) (5,425) 15,214

菲律宾 (22) 344 757 1,597 2,341

台湾 692 4,107 2,685 4,282 5,589

泰国 165 419 (195) (170) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)

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