《投资焦点》美元涨势动能增加，令新兴市场紧张不安

**是利多还是利空**

如果现在大家都看好美元走势会上行，那么为什么大家对新兴市场感到不安呢？举例来说，出口股在本币贬值下出现释然性上涨，带动土耳其和南非股市本周均冲上纪录高位。

更广泛的担忧在于，10年来惊人的投资资金流入新兴国家，一些人估计自2004年以来约有8兆(万亿)美元，这端赖于过去10年大宗商品进入了“超级循环周期”以及新兴市场货币兑美元长期不断的升值。

举例来说，美联储经通胀调整及贸易加权计的美元指数，在过去10年已下跌了逾25%。

但如果大宗商品价格长期飙升及美元贬值的情况都来到一个长期转捩点，那么对新兴市场的投资步调可能也会有所转变，在高达80兆美元的全球民间退休金、保险和共同基金中，仍有近半数是在美国。

更有甚者，最近涌入新兴市场的投资者一直进军债市，多数债市是以当地的货币计价，而且其收益率接近纪录低位。

摩根大通估计，单是去年新兴市场售出的新公债和公司债总计达到创纪录的4,110亿美元，较2011年高出约30%。

这再加上当地货币兑美元贬值，以及未来几年美债收益率走扬，可能严重扰乱这些投资的计算，尤其是这段期间中国和其他发展中国家，其经济成长率相对于美国呈现放缓。

巴克莱在其题为“新兴市场坐如针毡”的研究报告中表示，“新兴市场(债券)有支撑作用的基本面和美国公债收益率的不确定性，交互作用下使得新兴市场固定收益的基础不稳固。”

乐观人士则认为，如今发展中国家和市场更为强健。钉住汇率制较少，且汇率调整更为弹性，降低了突如其来打击的可能性。在经过10年的资金流入，国外现金储备已高出许多，而政府的债券部位和信贷品质也大为提升，且在某些情况下，甚至要比西方国家来得好。

法国兴业银行表示，许多投资者近来把新兴债券纳入投资组合，因为其波动性较低且和其他资产的连动性也较低，因此投资者持有这些债券来稳定投资组合。

高盛则认为对新兴市场一概而论会造成误解，新兴市场范围内的投资回报不一的情况正在扩大。他们表示，挑选正确的标的--今年迄今土耳其或印尼股市--最最佳的策略。

但许多投资人仍投资整个新兴市场或指数，这再加上美元和美债收益率走势逆转，以及新兴市场国家成长放缓，因此使表现杰出者或走势落后着同样都面临风险。