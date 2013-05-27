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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:52 BJT

新债招标：台塑四年期与10年期公司债分别以1.23%、1.52%定价--公告

路透台北5月27日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团的旗舰企业台塑 上周五傍晚公布，四年期无担保公司债以1.23%定价，发行量100亿台币；10年期则以1.52%定价，发行量15亿台币。

台塑本次公司债并未委托承销商对外公开销售。公司表示，募集长期资金，将用以新建扩建、汰旧换新厂房设备、偿还债务、充实营运资金、转投资本地或海外事业。

台塑日前表示，公司董事会决议今年发行总额200亿台币的无担保公司债，期限与次数得按市场状况发行。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；台塑长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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