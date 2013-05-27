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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:52 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆徘徊在关键支撑位96.85上方

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* 澳元/日圆在亚洲市场承压，96.85/95是关键支撑位

* 若跌破96.85，则下看79.45/105.40这波涨势的38.2%费波纳奇回档位95.50

* 日本股票和公债市场的波动性迫使投资者解除利差交易仓位

* 日圆和瑞郎是上周表现最好的货币，澳元则表现最差

(完)

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(编译 郑茵; 审校 白云)

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