女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》荣膺戛纳金棕榈奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透戛纳5月26日 - 女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》(La Vie d'Adele - Chapitre 1 & 2)周日赢下戛纳电影节金棕榈大奖，该片导演阿布德拉迪夫·凯西什(Abdellatif Kechiche)得奖后立即敦促在巴黎举行反同性恋游行的大批民众去看看这部影片。

《阿黛尔的生活》在主竞赛单元20部作品中脱颖而出，赢得在电影界极具影响力的这一奖项。

影评人士在颁奖前曾将该片列为得奖大热门之一，但担心片中大段的女同性恋性爱镜头(其中一段长达10分钟)，或许会让美国导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)为首的评审团望而却步。

斯皮尔伯格则不同寻常的表示，凯西什应该与两位女主演阿黛尔·艾克阿切波洛斯(Adele Exarchopoulos)和蕾雅·赛杜(Lea Seydoux)分享这一殊荣，因为两位演员的表现对该片的成功至关重要。

斯皮尔伯格表示他支持同性恋婚姻，但表示绝没有通过让该片获奖推动这一主张的意思。

同样获影评人士中意的另一部影片、美国科恩兄弟拍摄的表现一位纽约民歌手落魄生活的《醉乡民谣》(Inside Llewyn Davis)赢得评审团大奖。

76岁的美国演员布鲁斯·邓恩(Bruce Dern)凭借在公路片《内布拉斯加》中的表演，击败广受赞誉的《烛台背后》(Behind the Candelabra)男主角迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas)，荣膺最佳男主角殊荣。

法国女演员贝热尼丝·贝乔(Berenice Bejo)凭借在伊朗导演阿斯哈·法哈蒂(Asghar Farhadi)执导的家庭剧情片《过往》(Le Passe)的表现赢得最佳女主角奖。

中国导演贾樟柯执导的《天注定》一片赢得最佳编剧奖。（完）