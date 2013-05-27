女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》荣膺戛纳金棕榈奖

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透戛纳5月26日 - 女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》(La Vie d'Adele - Chapitre 1 & 2)周日赢下戛纳电影节金棕榈大奖，该片导演阿布德拉迪夫·凯西什(Abdellatif Kechiche)得奖后立即敦促在巴黎举行反同性恋游行的大批民众去看看这部影片。
《阿黛尔的生活》在主竞赛单元20部作品中脱颖而出，赢得在电影界极具影响力的这一奖项。
影评人士在颁奖前曾将该片列为得奖大热门之一，但担心片中大段的女同性恋性爱镜头(其中一段长达10分钟)，或许会让美国导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)为首的评审团望而却步。
斯皮尔伯格则不同寻常的表示，凯西什应该与两位女主演阿黛尔·艾克阿切波洛斯(Adele Exarchopoulos)和蕾雅·赛杜(Lea Seydoux)分享这一殊荣，因为两位演员的表现对该片的成功至关重要。
斯皮尔伯格表示他支持同性恋婚姻，但表示绝没有通过让该片获奖推动这一主张的意思。
同样获影评人士中意的另一部影片、美国科恩兄弟拍摄的表现一位纽约民歌手落魄生活的《醉乡民谣》(Inside Llewyn Davis)赢得评审团大奖。
76岁的美国演员布鲁斯·邓恩(Bruce Dern)凭借在公路片《内布拉斯加》中的表演，击败广受赞誉的《烛台背后》(Behind the Candelabra)男主角迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas)，荣膺最佳男主角殊荣。
法国女演员贝热尼丝·贝乔(Berenice Bejo)凭借在伊朗导演阿斯哈·法哈蒂(Asghar Farhadi)执导的家庭剧情片《过往》(Le Passe)的表现赢得最佳女主角奖。
中国导演贾樟柯执导的《天注定》一片赢得最佳编剧奖。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。