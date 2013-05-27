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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 10:58 BJT

安倍迟迟不搬入首相公邸，日本政府否认闹鬼传闻

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月25日 - 日本首相安倍晋三和妻子迟迟不入住首相公邸，助燃外界关于公邸闹鬼的传言，政府因此出面回应。

安倍上任已五个月，但至今尚未搬入公邸。

《朝日新闻》报道称，因被反对党议员问及公邸闹鬼的传闻，日本政府周五发布正式声明，否认公邸闹鬼。

该公邸建于1929年，此处曾发生过兵变，1932年时任首相犬养毅就是在此被刺杀。

该公邸长期以来闹鬼传闻不断，于2000年代初翻修，自2005年以来一直是首相公邸。

安倍未解释为何迟迟不入住公邸，但首相上任后过些日子入住，倒也不算异常情况。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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