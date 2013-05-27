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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:16 BJT

日本股市：日经指数早盘收低，出口商类股挫跌

路透东京5月27日 - 日本股市日经指数周一早盘挫跌3.1%，在市况不稳的情况下，日圆反弹打压出口商股价，上周日经指数在振荡交投中创下两年来最大跌幅。

日经指数 早盘收跌455.11点至14,157.34点，支撑位仍在13,981.52点，此为上周五的盘中低点。日经指数稍早最低跌至14,027.42点。

对美联储今年将缩减刺激措施的担忧，以及中国制造业活动数据疲软等因素上周合力引发日股跌势。

上周四日经指数大跌7.3%，为日本2011年3月地震和海啸以来最大的单日跌幅。

出口股下跌，丰田汽车 下滑3.4%，索尼 挫跌4.5%。

东证股价指数 跌2.5%至1,163.91点。(完)

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