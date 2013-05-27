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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:10 BJT

《中国国债发行日程表》--5月27日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

 发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------
  财政部     300      10年    *3.38%     记账式国债       5/23-5/27   5/29
  财政部     260      2年     *2.98%     记账式国债       5/27-5/29   5/31
  财政部    *300      5年   *周三招标    记账式国债      *5/30-6/3   *6/5
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     6/5
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     6/10
  财政部      --      9个月     --       记账式贴现国债     6/14
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     6/19
  财政部      --      1年       --       记账式国债         7/3
  财政部      --      7年       --       记账式国债         7/10
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     7/10
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     7/17
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     7/24
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     8/7
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     8/10
  财政部      --      3年       --       记账式国债         8/14
  财政部      --      10年      --       记账式国债         8/21
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     9/4
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --      7年       --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --      1年       --       记账式国债         10/30
  财政部      --      5年       --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/11

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------
无        
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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