《中国国债发行日程表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 300 10年 *3.38% 记账式国债 5/23-5/27 5/29 财政部 260 2年 *2.98% 记账式国债 5/27-5/29 5/31 财政部 *300 5年 *周三招标 记账式国债 *5/30-6/3 *6/5 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 6/5 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 6/10 财政部 -- 9个月 -- 记账式贴现国债 6/14 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 6/19 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 7/3 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 7/10 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 7/10 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 7/17 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 7/24 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 8/7 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 8/10 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 8/14 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 8/21 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 9/4 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 9/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 9/11 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 10/10 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/16 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 10/23 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/30 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/13 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/20 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 无 --------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。