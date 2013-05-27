《欧洲央行焦点》成立银行业单一监管机制前路艰巨，时间紧而任务重

不过，奥地利金融市场监管局联合主管Helmut Ettl解释道，高层官员已在频繁开会“以准备目前能有的全部措施，即使还没有适当的法律依据。”

德国央行副总裁劳滕施莱格扮演牵头角色之一，SSM方面的文书工作正让她应接不暇。

她表示，建立功能完备的监管机构需要一年多的时间。“但这不意味着我们不能在明年年中前做好开始启动的准备。”

目前，参与该项目的官员分散在ECB在法兰克福所租三栋大楼的办公室内工作，ECB自己的办公室已经拥挤不堪。

建设中的ECB新总部明年应可就位，但其设计的时间远早于银行业联盟构想的形成，可能太小而无法容纳下全部SSM员工，后者最终可能会在市中心的ECB旧办公楼内。

SSM总共估计需要约800名员工，主要将来自各国监管机构及ECB。雇佣外部员工可能会太耗时间。

不过，人员的延续性令行业观察人士感到宽慰。

“未来几年将进入过渡期，”标准普尔信贷分析师Richard Barnes表示，“这个阶段的残余风险是可控的。”

**庞大的项目**

SSM最终会有多少员工，很大程度上将取决于ECB和各国监管机构如何分担监管工作。

这个问题仍在讨论。一个选项是由成员国和ECB监管人员组成联合监管小组，其构成由银行的区域布局决定。

工作小组正在解决的另一个紧迫问题是如何界定哪些银行具有系统重要性，从而将由ECB直接监管。

“我们发现目前甚至没有一套相应的标准，好让我们列出最终哪些银行将受到ECB直接监管，”ECB管委莫尔许表示。

其他难题可能在SSM明年开始运作前得不到解决，包括建立一个将来会纳入欧洲银行业者的监管框架和一个统一的报告系统。

监管机构需决定银行将来必需把哪些数据报告给中心、如何报告、使用哪种语言，以及如何分析数据。

他们可能会需要一套新IT系统，银行或许也要调整自身的技术条件。

“这是一个庞大的项目，明年势必难以建成，”德国央行的劳滕施莱格称，“IT问题，更别说我们想要求报告哪些数据的问题了，因为各国仍有自身的报告标准--这些都得首先仔细考虑。”