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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从技术面看即将迎来修正

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* 近期触及的自1999年和2005年以来高位是长期结构性阻力位

* 每当到达阶段性高点时，就会发现乖离率的移动平均值(MACD)呈现空头背离

* 跌破102之后未能再次升逾该水准，暗示抛售即将来临

* 一两天后可能再次反弹至102

* 下一个关键支撑位料为100--下方存在停止单，若跌破可能下试97

* 相关技术图表请点选(link.reuters.com/mah48t)

(完)

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(编译 郑茵 审校 高琦)

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