《中国新债预测》资金供需逐归平衡下，国开行福娃债增发结果料基本接近二级

* 招标品种: 国开行第18-22期固息债第三次增发 * 期限及金额:3/5/10年不超过60亿元；1/7年分别不超过50亿元和70亿元 * 招标时间: 周二(28日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10 * 受访人数: 9位(银行、券商） * 预测区间: 3.15%-3.30%；3.65%-3.72%；3.83%-3.91%；3.95%-4.03%；4.04%-4.15% * 预测均值: 3.22%；3.68%；3.87%；3.99%；4.09% 路透北京5月27日 - 中国国家开发银行 周二将第三次增发今年18-22期固息金 融债(市场俗称“福娃债”)，路透调查显示，当前市场资金供需已经逐渐回归平衡，且此次 新债招标缴款日特意避开月末时点，结合国内经济增长动力薄弱的大背景，机构预计明日新 债需求整体稳定，中标收益率或基本接近二级水平。 不过值得一提的是，相对中长期限而言，受访机构对一年期品种的中标收益率预期存在 分歧，致预测区间较宽。交易员提到，虽然目前流动性续显起色，不过缴税等扰动因素尚未 渡过，若明日市场情绪突变，不排除可能将推短债招标结果偏离市场预期。 “明天续发的这五期新债缴款日特意调到了3号(下周一)，应该已经躲过了缴税因素， 所以估计不会太受到资金面的影响。”北京一券商分析师称。 上海一银行交易员亦认为，上周后半期的债券发行情况基本稳定下来了，结合基本面弱 势依旧，预计明天发行结果将基本符合二级。 不过他并提到，虽然今日资金情况紧势趋缓，但是明日公开市场操作力度还有待观察， 财政缴税也尚未结束，若场内情绪发生变化，势必将影响招标结果。 国家开发银行 上周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受 资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市 场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。 上述券商分析师并指出，对比而言，预期明日五年和七年期需求或较好，“10年虽然也 有需求，但是考虑最近收益率跌了一些，相对的配置价值没那么高，所以参与意愿可能弱于 五、七年品种。” 中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略 涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税 因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。 中国人民银行周一公告称，周二将在公开市场继续采用价格招标方式发行70亿元人民币 三个月期央票。 据路透数据显示，本周将有300亿元人民币正回购到期，无央票 到期。 银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为3.3005%、3.7199%、3.9118%、4.0408%和4.1120%。 本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七 年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。 国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日和 5月14日进行了两次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下： 一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15% 首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095% 二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889% 上述增发债的具体条款如下： 第18-22期债第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5/10年不超过60亿元 1/7年分别不超过50亿元和70亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标时间 5月28日 1/3/5年：9:30-10:30 7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 6月3日/4月11日 分销期 5月29日-6月3日 上市日 一年：6月5日； 三年、五年、七年和10年：6月7日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变 化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)