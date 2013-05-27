投行观点：发改委提房产税试点扩围，标志财产税性质税改获实质进展--中金

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委近日就今年经济体制改革重点工作发布意见，中金公司周一解读称，意见首次明确提出扩大个人住房房产税改革试点范围，这标志着财产税性质的税改迈出实质性步伐，同时显示房地产调控并未被放弃，只是方式有所调整，将重在建立抑制房地产泡沫的长效机制。
中金并指出，本次改革意见对经济结构调整的关注超出以往，强调“促进经济转型、民生改善和社会公正的改革，坚决破除妨碍科学发展的体制机制弊端”，并在行政改革部分提出继续深化机构改革、简政放权。
“这说明目前长期经济结构失衡导致短期增长放缓已引起政府高度关注。同时，《意见》对短期稳增长措施关注较少，力图通过改革促进结构调整以减缓长期增长放缓趋势的意图明显。”中金表示。
发改委上周五明确表示，确定今年要在行政体制、财税、金融等重点领域和关键环节加大改革力度。其中，个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。同时，今年将重点研究个人投资者境外投资事宜，预计明年将出台具体政策。
中金认为，此次意见将财税体制改革提到更显要位置，且在扩大“营改增”和推广资源税等短期措施外，更提出完善财政预算制度和转移支付制度的中长期改革目标。这预示更大范围内的财政税制改革将铺开，预计今后将增强对劳动以外的其他要素收入征税，并通过降低流转税比例来减少消费者的税负，有利于促进消费。
而伴随着财税改革，中央和地方的财政关系也有望开始新一轮重大调整，地方政府的财权将被适当放大，以期与事权适应。
在金融体制改革方面，中金预计存贷款利率浮动空间今年有望进一步扩大，但具体时机仍取决于宏观基本面，并维持此前的判断：如果存款利率上浮区间今年扩大，则可能同时降低存贷款基准利率。
不过中金也指出，发改委此次体制改革意见绝大部分内容未超市场预期，关键还是要看落实的细则，和执行的力度和效果。而且也不意味2013年的改革仅限于该意见的范围。
“中国的经济改革确实到了需要来自更高层次、以更大决心和魄力推动的时刻，我们寄望于三季度召开的十八届三中全会提出更大范围、更深层次的带有突破性的改革整体方案。”中金表示。(完) (发稿 宿泱韫; 审校)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。