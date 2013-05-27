版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:58 BJT

香港新股：中国和谐汽车拟在香港IPO筹资高至24.4亿港元--销售文件

路透香港5月27日 - 据路透周一获得的销售文件显示，主要经销豪华及超豪华乘用车的中国和谐汽车控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至24.4亿港元，目标于6月中旬在联交所挂牌上市。

销售文件显示，该公司初步拟发行约2.75亿股新股，相当于扩大后股本约25.1%的股份；招股价为每股6.08-8.88港元，筹资16.7-24.4亿港元。

该公司已获得安徽省投资集团控股有限公司以基础投资者的身份认购其价值约5,000万美元的IPO股份。

该公司今天开始路演，预计于6月初定价，目标于6月13日在联交所挂牌上市。中国国际金融和高盛负责是次IPO安排。

据中国和谐汽车今天上载于联交所的招股文件显示，该公司于全国经营25间门店并持有另外两间门店的少数股权，主要经销宝马、雷克萨斯、劳斯莱斯及MINI等乘用车，以2012年收入计为中国第二大豪华及超豪华品牌经销商。

公司于去年度收入为56.57亿元人民币，年度溢利3.5亿元，分别按年增长87%及59%。

中国和谐汽车由现年42岁的执行董事兼主席冯长革创办，他同时为和谐实业集团的控股股东，后者为一家总部位于河南省郑州市的民营集团公司，业务范围集中于品牌及奢侈生活用品及服务，包括物业开发及高尔夫球场。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐