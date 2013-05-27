香港新股：中国和谐汽车拟在香港IPO筹资高至24.4亿港元--销售文件

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透香港5月27日 - 据路透周一获得的销售文件显示，主要经销豪华及超豪华乘用车的中国和谐汽车控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至24.4亿港元，目标于6月中旬在联交所挂牌上市。
销售文件显示，该公司初步拟发行约2.75亿股新股，相当于扩大后股本约25.1%的股份；招股价为每股6.08-8.88港元，筹资16.7-24.4亿港元。
该公司已获得安徽省投资集团控股有限公司以基础投资者的身份认购其价值约5,000万美元的IPO股份。
该公司今天开始路演，预计于6月初定价，目标于6月13日在联交所挂牌上市。中国国际金融和高盛负责是次IPO安排。
据中国和谐汽车今天上载于联交所的招股文件显示，该公司于全国经营25间门店并持有另外两间门店的少数股权，主要经销宝马、雷克萨斯、劳斯莱斯及MINI等乘用车，以2012年收入计为中国第二大豪华及超豪华品牌经销商。
公司于去年度收入为56.57亿元人民币，年度溢利3.5亿元，分别按年增长87%及59%。
中国和谐汽车由现年42岁的执行董事兼主席冯长革创办，他同时为和谐实业集团的控股股东，后者为一家总部位于河南省郑州市的民营集团公司，业务范围集中于品牌及奢侈生活用品及服务，包括物业开发及高尔夫球场。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。