中国债市动态：现券清淡交投中维持稳势，短期或将延续窄幅波动

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券在清淡交投中维持稳势；资金供求渐回平衡状态，但回购利率尚未出现明显回落，消息面也暂处平静期，短期市场或将延续窄幅波动态势。
市场人士指出，经济复苏势头遇阻并重回偏弱状态，基本面继续支撑债市表现，不过政策面对经济增速下滑的容忍度较以往明显增强，货币政策亦看不到进一步放松的可能，现券暂无动力打破震荡的僵局。
“比较平淡，收益率没什么变化，经济比较弱，不过政策放松没什么空间。”华东一银行交易员称。
她并认为，6月上旬随着流动性逐步转暖，债市或小有机会，“(5月)经济数据陆续出来应该也有利于债市，不过(走强)空间也不大。”
二级市场上，剩余期限约9.75年的固息国债130005券最新报价对应收益率 在3.43%/3.41%，上日尾盘为3.4280%/3.4050%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。