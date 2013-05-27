版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:52 BJT

中国债市动态：现券清淡交投中维持稳势，短期或将延续窄幅波动

路透上海5月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券在清淡交投中维持稳势；资金供求渐回平衡状态，但回购利率尚未出现明显回落，消息面也暂处平静期，短期市场或将延续窄幅波动态势。

市场人士指出，经济复苏势头遇阻并重回偏弱状态，基本面继续支撑债市表现，不过政策面对经济增速下滑的容忍度较以往明显增强，货币政策亦看不到进一步放松的可能，现券暂无动力打破震荡的僵局。

“比较平淡，收益率没什么变化，经济比较弱，不过政策放松没什么空间。”华东一银行交易员称。

她并认为，6月上旬随着流动性逐步转暖，债市或小有机会，“(5月)经济数据陆续出来应该也有利于债市，不过(走强)空间也不大。”

二级市场上，剩余期限约9.75年的固息国债130005券最新报价对应收益率 在3.43%/3.41%，上日尾盘为3.4280%/3.4050%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐