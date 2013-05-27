香港已公布经济指标--2013/5/27

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年4月 综合消费物价指数（CPI） +4.0 +3.6 +4.7 2013年4月 甲类消费物价指数（CPI A +4.7 +4.0 +4.2 ） 2013年3月 零售值 +9.8 +22.7 +17.1 2013年3月 零售量 +10.2 +21.9 +13.2 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年2-4月% 13年1月-3月% 12年2-4月% 3.5 3.5 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年4月 贸易赤字／盈余 -42.70* -49.15 -42.87 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。