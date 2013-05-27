中国资管：上周413款银行理财产品发行，非保本占比恢复到68.04%

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（5月18日-5月24日）45家银行共发行了413款理财产品，发行银行数较上期报告减少9家，产品发行量减少21款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共132款，市场占比为31.96%；非保本型理财产品共281款，市场占比为68.04%（上一报告期为64.52%）。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 198款 -11款 4.10% +3个基点
外币债券和货币市场类 11款 +4款 1.56% -5个基点
结构性理财产品 6款 -7款 5.10% -12个基点
其他类理财产品 198款 +6款 ~ ~
其他类理财产品市场占比上升至47.94%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 19款 -4款 3.32% +4个基点
1个月至3个月（含） 250款 -8款 4.12% +3个基点
3个月至6个月（含） 89款 -11款 4.14% -27个基点
6个月至1年（含） 55款 +6款 4.33% -7个基点
同时，没有银行发行1年以上期理财产品。
其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 10 5.05% 3.32%
1个月至3个月 134 67.68% 4.02%
3个月至6个月 39 19.70% 4.37%
6个月至1年 15 7.58% 4.54%
1年以上 0 -- --
**到期产品均实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有687款产品到期，其中有182款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类325款，结构类34款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。
其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.28%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.96%，较上期报告上升89个基点。
到期收益率达到5.00%及以上的产品共有17款，除了2款澳元产品和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。
到期收益率最高的产品为重庆农商银行在2011年11月11日发行的“江渝财富‘金溢满堂’系列2011年4期”，投资币种为人民币，该产品投资于信托计划和同业存款，到期实现了7.20%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。