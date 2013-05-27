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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:02 BJT

中国资管：上周413款银行理财产品发行，非保本占比恢复到68.04%

路透北京5月27日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（5月18日-5月24日）45家银行共发行了413款理财产品，发行银行数较上期报告减少9家，产品发行量减少21款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共132款，市场占比为31.96%；非保本型理财产品共281款，市场占比为68.04%（上一报告期为64.52%）。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 198款 -11款 4.10% +3个基点

外币债券和货币市场类 11款 +4款 1.56% -5个基点

结构性理财产品 6款 -7款 5.10% -12个基点

其他类理财产品 198款 +6款 ~ ~

其他类理财产品市场占比上升至47.94%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 19款 -4款 3.32% +4个基点

1个月至3个月（含） 250款 -8款 4.12% +3个基点

3个月至6个月（含） 89款 -11款 4.14% -27个基点

6个月至1年（含） 55款 +6款 4.33% -7个基点

同时，没有银行发行1年以上期理财产品。

其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 10 5.05% 3.32%

1个月至3个月 134 67.68% 4.02%

3个月至6个月 39 19.70% 4.37%

6个月至1年 15 7.58% 4.54%

1年以上 0 -- --

**到期产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有687款产品到期，其中有182款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类325款，结构类34款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.28%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.96%，较上期报告上升89个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有17款，除了2款澳元产品和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。

到期收益率最高的产品为重庆农商银行在2011年11月11日发行的“江渝财富‘金溢满堂’系列2011年4期”，投资币种为人民币，该产品投资于信托计划和同业存款，到期实现了7.20%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)

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