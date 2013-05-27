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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:13 BJT

《全球市场》亚洲股市依然动荡，日股日经指数重挫逾3%

日本央行总裁黑田东彦周日表示，央行将警惕任何资产价格过热或金融机构过度冒险的迹象。不过他补充说，目前尚无这样的迹象。

大宗商品市场受压，英国及美国金融市场周一逢公共假日休市。亚洲同样也没有什么重要经济消息。

“市场基调更加平静，应能保证日圆上行将有限，美元买家可能在汇价略低于100日圆时浮现，”Kotecha说。

“日圆重新下滑的可能性以及风险偏好企稳，本周将给亚洲货币带来一些宽慰；人民币汇率相对坚挺也是如此。”

中国央行将人民币兑美元中间价 设在6.1811元，这是2005年汇改以来最高中间价。

现汇市场，人民币兑美元基本持稳于6.1316元。(完)

(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)

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