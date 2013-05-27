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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:04 BJT

台湾债市：公债RP利率持稳低位，缴税资金涌入银行体系

路透台北5月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳低位，证券资金调度人士指出，月底缴税高峰在即，部分企业及个人客户有小走钱，不过目前税款缴库资金还在银行体系，致银行间资金水位高涨，料短线RP利率可望持稳既有低位区间。

市场人士认为，现阶段缴税资金紧缩因子暂不明显，然月底投信例行性赎回压力仍在，投信端仍持续出现走钱情况，所幸银行间资金情势宽裕，因此无碍资金调度，预估周四、周五资金情势将最为紧俏，月底前RP利率主交投可能向区间低位靠拢，但要续创新低应该还不致于。

“月底先过完再说，不会先调整利率!”一大型票券商资金调度人士说。

上述票券商资金调度人士表示，目前月底资金情势仍偏向宽松，仅有企业端客户因应税款而出现小走钱，由于6月7日为首批银行端税款缴库的扣款日，仍要多观察5月底及6月初税款缴库资金情势变化，近期RP利率将先持稳既有低位。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间下调至0.55-0.61%，上日在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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