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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:09 BJT

泰国经济：稻米收购政策将延长一年时间--商务部长

路透泰国清迈5月27日 - 泰国商务部长表示，该国政府将在2013年10月开始的作物年度继续执行饱受争议的稻米收购计划。

“我们仍将会执行这项旨在继续给农户提供支持的计划。现阶段干预行动不变。”泰国商务部长Boonsong Teriyapirom说。

泰国在两年期出台了稻米收购政策，政府的购买价格要高于国际市场。该计划给国家财政带来了沉重压力；该国作为全球最大稻米出口国的地位也受到冲击，同时还引起了世界贸易组织(WTO)的担忧。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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