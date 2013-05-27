中国资管：上周27款集合信托产品发行，发行量环比降22.22%

路透北京5月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月18日-24日）共有15家信托公司发行了27款集合信托产品，发行量环比下降6款，降幅为22.22%。

发行公司方面，华信信托发行了4款，发行数量居榜首；华融信托、华澳信托和四川信托各发行了3款；国民信托、东莞信托和中铁信托各发行了2款。

27款新发行产品中，26款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为3.12亿元，环比上升1.05亿元，增幅为50.46%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为84.26亿元，环比增长15.82亿元，增幅为23.11%。

募集规模最大的四川信托发行的“川信-汇联稳健1号债券投资集合资金信托计划”，募集规模为5.25亿元，这是一款证券投资类产品。

从资金运用领域来看，房地产和工商企业领域产品各发行了9款，并列首位；基础设施和金融领域产品各发行了3款；证券投资领域产品发行了1款；其他领域产品发行了2款。

从资金运用方式来看，权益投资类发行了11款，居首位；贷款运用类发行了7款；组合运用类发行了5款；债权投资类发行了2款；证券投资和其他类各发行了1款。

从期限上看，有25款新发产品公布了期限，平均期限为23.88个月，环比缩短2.45个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7款 8.00% -0.88个百分点

18个月期 2款 9.90% +1.63个百分点

20个月期 1款 11.00% 与上周持平

24个月期 14款 10.00% +0.47个百分点

120个月期 1款 未公布预期收益率 ~

（ ~ 表示数据不可得）

**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**

上周共有22家信托公司成立了44款集合信托产品，成立数量环比减少7款，降幅为13.73%。

其中，有31款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.34亿元，环比下降0.69亿元，降幅为34.05%。

按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为58.79亿元，环比下降44.53亿元，降幅为43.10%。

其中，中融信托成立的“中融-华夏孔雀城三期集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到5.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品，期限为24个月，最高预期收益率为10.00%。

共有25款新成立产品公布了期限，平均期限为28.48个月，环比缩短2.55个月。本周共有12款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.58%，环比上升1.18个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了13款，居首位；工商企业领域产品成立了10款；房地产领域产品成立了8款；基础设施领域产品成立了2款；其他领域产品成立了18款。

从资金运用方式来看，贷款运用类成立了13款；权益投资类成立了10款；组合运用类成立了5款；证券投资类成立了3款；债权投资类成立了1款；其他类成立了12款。