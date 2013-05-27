《中国2013年国债发行中标明细表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 续发 5/15 3.2788% 3.30% 300 1.71 (中标收益率) ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 10期 5/17 50 4.24% 4.31% 200 2.13 ===================================================================== *11期 5/22 10 3.38% 3.40% 300 1.71 ===================================================================== *12期 5/24 2 2.98% 2.99% 260 2.04 ===================================================================== 合计 5,131.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 =============================================================== 合计 450(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。