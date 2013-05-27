版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:26 BJT

标题新闻：也门周一早间发生5.7级地震，地点在该国Socotra岛往北135英里处，震源深度6英里--USGS

注：USGS为美国地质调查局的简称。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐