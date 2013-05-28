《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.22% 国开行至多60亿元三年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.68% 国开行至多60亿元五年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.87% 国开行至多70亿元七年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值3.99% 国开行至多60亿元10年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值4.09% 东方航空集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和交通银行主承 华电集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和农业银行主承 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 江苏国泰国际3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和进出口行主承 锦江国际集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行主承 内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 广西玉柴机器10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 河北港口集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 山西国新能源发展集团2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国建材 35亿元九个月期超短融011337003，票面利率3.88% 佛塑科技 3亿元一年期短券041361030，票面利率4.44% 华泰证券 33亿三个月期短融071316002，票面利率3.84% 广西柳工集团10亿元一年期短融041359042，票面利率4.26% 钱江水利 1亿元五年期中票1382249，票面利率5.40% 漳州九龙江建设4亿元五年期中票1382285，票面利率5.40% 上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票1382283，票面利率5.55% ============================================================================ 三、缴款： 云南投资控股集团7亿元五年期固息债1380205，票面利率5.37% 中国电力投资集团58亿元六个月期超短融 安信证券10亿元三个月期短融 重庆钢铁集团矿业有限公司4亿元一年期短融 武汉港务集团3.5亿元一年期短融 陕西延长石油30亿元一年期短融 北京基础设施投资公司10亿元一年期短融 江西投资集团9亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 山东潍坊中小企业3.05亿元三年期集合票据 ============================================================================ 四、还本付息： 广发证券 45亿元三个月期短融1390015到期兑付，票面利率3.70% 泰州口岸船舶3亿元一年期短融041253025到期兑付，票面利率5.40% 天津药业集团2亿元一年期短融041258026到期兑付，票面利率5.15% 中信银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1012001付息，票面利率4.00% 中信银行 115亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1012002付息，票面利率4.30% 南通市通州区惠通投资18亿元七年期固息债1280160付息，票面利率6.80% 浙江交通投资集团30亿元七年期固息债1282176付息，票面利率4.89% 天津大沽化工股份公司4亿元三年期中票1282177付息，票面利率6.59% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --建设银行 高级研究员赵庆明撰文指出，当前汇改最紧要的不是扩大波幅，而是应该首先注重于 实现贸易平衡和国际收支平衡，在解决了外汇市场长期存在的供求关系失衡后，逐步放松实需交易要求，以促进 外汇市场走向成熟。 6/1公布5月官方制造业PMI (4月为50.6) 6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值 6/5发布5月汇丰服务业PMI 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 边竞)