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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.22%
  国开行至多60亿元三年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.68%
  国开行至多60亿元五年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.87%
  国开行至多70亿元七年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值3.99%
  国开行至多60亿元10年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值4.09%
  东方航空集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和交通银行主承
  华电集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和农业银行主承      
  中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承
  山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
  江苏国泰国际3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和进出口行主承
  锦江国际集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行主承
  内蒙古太西煤集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
  广西玉柴机器10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  河北港口集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承  
  山西国新能源发展集团2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
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  二、新债上市： 
       
  中国建材 35亿元九个月期超短融011337003，票面利率3.88%
  佛塑科技 3亿元一年期短券041361030，票面利率4.44%
  华泰证券 33亿三个月期短融071316002，票面利率3.84%
  广西柳工集团10亿元一年期短融041359042，票面利率4.26%
  钱江水利 1亿元五年期中票1382249，票面利率5.40%
  漳州九龙江建设4亿元五年期中票1382285，票面利率5.40%
  上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票1382283，票面利率5.55%
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  三、缴款： 
  
  云南投资控股集团7亿元五年期固息债1380205，票面利率5.37%
  中国电力投资集团58亿元六个月期超短融
  安信证券10亿元三个月期短融  
  重庆钢铁集团矿业有限公司4亿元一年期短融
  武汉港务集团3.5亿元一年期短融
  陕西延长石油30亿元一年期短融
  北京基础设施投资公司10亿元一年期短融
  江西投资集团9亿元10年期投资人选择权(5+5)中票
  山东潍坊中小企业3.05亿元三年期集合票据
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  四、还本付息：
   
  广发证券 45亿元三个月期短融1390015到期兑付，票面利率3.70%
  泰州口岸船舶3亿元一年期短融041253025到期兑付，票面利率5.40%
  天津药业集团2亿元一年期短融041258026到期兑付，票面利率5.15%
  中信银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1012001付息，票面利率4.00%
  中信银行 115亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1012002付息，票面利率4.30%
  南通市通州区惠通投资18亿元七年期固息债1280160付息，票面利率6.80%
  浙江交通投资集团30亿元七年期固息债1282176付息，票面利率4.89%
  天津大沽化工股份公司4亿元三年期中票1282177付息，票面利率6.59%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
   --建设银行 高级研究员赵庆明撰文指出，当前汇改最紧要的不是扩大波幅，而是应该首先注重于
实现贸易平衡和国际收支平衡，在解决了外汇市场长期存在的供求关系失衡后，逐步放松实需交易要求，以促进
外汇市场走向成熟。 
 
  6/1公布5月官方制造业PMI                                 (4月为50.6)
  6/3发布官方非制造业PMI及汇丰制造业PMI终值
  6/5发布5月汇丰服务业PMI
  6/8海关发布5月进出口贸易数据                            (4月贸易顺差为181.6亿美元)
  6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI)       (4月为-2.6%)
                      居民消费价格指数(CPI)               (4月为2.4%)
                      固定资产投资(不含农户)              (1-4月为20.6%)
                      社会消费品零售总额                  (4月为12.8%)
                      工业增加值                          (4月为9.3%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 边竞)

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