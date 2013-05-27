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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:45 BJT

中国期货：证监会官员称期货境外业务准备工作正在进行中

路透北京5月27日 - 中国证监会期货二部副主任冯博表示，证监会正在积极制定期货行业对外开放的政策，研究期货境外业务，相关的一些准备工作正在进行中。

证券日报周一援引他在周末的一个衍生品论坛上称，期货市场及衍生品市场真正要国际化、细化管理，必须得有风险控制，必须得有价格管理。期货行业应该抓住这个重要的战略机遇期，实现质的飞跃。

他并称，目前证监会正在积极推动国债、原油等大市场的建设，正在加快沥青、动力煤和铁矿石等新型的大宗商品品种的创新，还在积极推动鸡蛋、木材等涉农期货品种的上市研发，加大期货的期权、商品指数等新型交易工具的研发力度。

早在2011年，中国证监会批准了永安等三家国内期货公司参与境外期货经纪业务试点筹备工作，但目前相关业务尚未正式启动。

“我们的试点筹备工作已经做完，现在就等政策发令枪了，”一家参与试点筹备的期货公司总裁对路透表示。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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