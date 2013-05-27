中国汇市：人民币早盘再刷新纪录高点，购汇盘趋势性增多显示后市分歧扩大

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 人民币早盘再刷新纪录高点
* 中间价亦创新高
* 购汇盘增多趋势明显
* 成交价与中间价的差距继续缩窄
路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周一早盘再次刷新纪录高点，受美元指数小幅下滑影响，中间价亦续创新高带动。不过交易员称，盘间虽然结汇力道略大，但购汇力量最近持续增加，人民币即期成交价格距离中间价价差缩窄，显示市场预期的分歧正在扩大。
交易员称，中间价大幅上升了56个点，是中间价升值过程中的正常步骤，因为隔夜美元对日圆下跌比较多，欧元又小幅反弹，中间价于是趁势升值。
中国国家主席习近平下个月将访美，与美国奥巴马总统举行会晤，亦令人民币中间价面临升值压力；但打击虚假贸易的政策持续发酵，且购汇力量持续集聚，显示人民币升值的内部力量正在减弱。
有交易员指出，不排除部分银行因考虑20号文对外币贷/存比的监管要求，而提前在本月末开始平衡其头寸。
“现在购汇盘是不断增加，上周五尾盘市场购汇盘已经超过结汇盘，...目前看，市场相对而言比较均衡，人民币升值的内部力量正在减弱。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:30，人民币兑美元即期报6.1259元，盘中一度攀升至6.1256元，上日收报6.1316元。今日人民币兑美元中间价 为6.1811元，上日中间价为6.1867元。
交易员并称，今日美国和英国市场因假日休市，人民币市场亦会相对安静，结购汇盘子的量都会相对少一些，但总体而言，市场未来趋势分歧扩大，很多市场人士觉得人民币升值的势头可能快到头了，“说不定什么时候就掉头，虽然目前还没有这样的迹象。”
此外，上述股份制行交易员称，对人民币未来预期分歧扩大，双边波动预期的形成或给人民币扩大波幅等汇率改革措施提供较好推出时机，不过，限制虚假贸易的政策持续发酵亦不排除市场出现恐慌性的美元买盘，或给市场造成短期冲击。
而中国宏观基本面数据较弱亦难以给人民币升值提供强硬支撑。中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。
东京汇市美元兑日圆周一在亚洲市场失守，延续上周四跌势，因日本股市再度大跌，提振投资者对公债的兴致。美元兑日圆上周四大跌，令上周录得一年来最大单周跌幅。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2210/30，上日尾盘为6.2260。
北京时间12:38，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1199/12元，上一交易日尾盘报6.1218元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。