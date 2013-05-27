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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 13:11 BJT

路透基点：亚洲联合财务贷款案的人民币部分在二级市场发售

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息来源报导称，亚洲联合财务一笔等值4.8亿港元(6,200万美元)2014年11月到期贷款中的一部分正以原价在二级市场发售。亚洲联合财务是一家消费金融公司。

所发售部分来自上述贷款案中1.7亿人民币(2,800万美元)的A部分，这部分贷款的利率为较三个月期离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点。

在初级市场，这部分贷款支付的费用是75-105个基点。

全部的贷款另包含一笔2.71亿港币的B部分，利率为较Hibor加码153基点。

瑞穗实业银行、中国信托商业银行与台湾工业银行是牵头行。瑞穗另兼任唯一簿记行。

亚洲联合财务是香港上市券商新鸿基公司旗下部门。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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