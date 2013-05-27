《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华电集团 300 40 9 5/28簿记建档 工商银行 AAA 5/29 5/30 农业银行 ======================================================================================= *东方航空集团100 20 6 5/28簿记建档 国开行 AAA 5/29 5/30 交通银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中信建投证券 49 16 3 5/28招标 北京银行 AAA 5/29 5/30 建设银行 ======================================================================================== 山西煤炭 30 15 12 5/28簿记建档 兴业银行 AA+ 5/29 5/30 进出口集团 ======================================================================================== 江苏国泰国际 6 3 12 5/28簿记建档 中信银行 AA 5/30 5/31 进出口行 ======================================================================================== 锦江国际集团 35 5 12 5/28簿记建档 工商银行 AAA 5/29 5/30 浦发银行 ======================================================================================== 内蒙古太西煤 5 5 12 5/28簿记建档 中国银行 AA- 5/29 5/30 集团公司 ======================================================================================== 福建投资 30 13 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 开发集团 中国银行 ======================================================================================== 重庆江北嘴 30 10 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 中央商务区投资集团 ======================================================================================== 日照港集团 12 12 12 5/29簿记建档 浙商银行 AA+ 5/30 5/31 ======================================================================================== 浙江国际 28 18 12 5/29簿记建档 工商银行 AA+ 5/30 5/31 贸易集团 招商银行 ======================================================================================== 中国铁建 60 25 12 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/3 交通银行 ======================================================================================== 沈阳化工 5 1 12 5/29簿记建档 招商银行 AA 5/30 5/31 民生银行 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/3 ======================================================================================== 东方明珠 10 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/3 国泰君安 ======================================================================================== 天津医药集团 10 5 12 5/30簿记建档 民生银行 AA+ 5/31 6/3 ======================================================================================== 广西西江 6 3 12 5/31簿记建档 国开行 AA 6/3 6/4 开发投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 广西玉柴机器 16 10 3 5/28簿记建档 中信银行 AA+ 5/30 5/31 ========================================================================================= 河北港口集团 20 10 5 5/28簿记建档 民生银行 AAA 5/29 5/30 ========================================================================================= 山西国新能源 2.5 2.5 5 5/28簿记建档 交通银行 AA 5/29 5/30 发展集团 ========================================================================================= 丽珠集团 8 4 3 5/29簿记建档 交通银行 AA 5/30 5/31 ========================================================================================= 创业环保 14 7 5 5/29簿记建档 民生银行 AA 5/30 5/31 ========================================================================================= 重庆粮食集团 6 6 3 5/30簿记建档 光大银行 AA- 5/31 6/3 ========================================================================================= 江苏方洋集团 20 10 5 5/30簿记建档 浦发银行 AA 5/31 6/3 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 李宏薇； 审校 边竞)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。