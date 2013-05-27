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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:53 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人    注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*华电集团    300      40       9  5/28簿记建档 工商银行      AAA     5/29      5/30
                                               农业银行
=======================================================================================
*东方航空集团100      20       6  5/28簿记建档  国开行       AAA     5/29      5/30
                                               交通银行      
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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中信建投证券   49       16       3  5/28招标      北京银行    AAA       5/29      5/30
                                                  建设银行
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山西煤炭       30       15      12  5/28簿记建档  兴业银行    AA+       5/29      5/30
进出口集团
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江苏国泰国际    6        3      12  5/28簿记建档  中信银行    AA        5/30      5/31
                                                  进出口行
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锦江国际集团   35        5      12  5/28簿记建档  工商银行    AAA       5/29      5/30
                                                  浦发银行
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内蒙古太西煤    5        5      12  5/28簿记建档  中国银行    AA-       5/29      5/30
集团公司                                          
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福建投资       30       13      12   5/29簿记建档 兴业银行    AA+       5/30      5/31
开发集团                                          中国银行
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重庆江北嘴     30       10      12   5/29簿记建档 兴业银行    AA+       5/30      5/31
中央商务区投资集团
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日照港集团     12       12      12   5/29簿记建档 浙商银行    AA+       5/30      5/31
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浙江国际       28       18      12   5/29簿记建档 工商银行    AA+       5/30      5/31
贸易集团                                          招商银行
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中国铁建       60       25      12   5/29簿记建档 中信银行    AAA       5/31      6/3
                               交通银行
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沈阳化工        5        1      12   5/29簿记建档 招商银行    AA        5/30      5/31
                                       民生银行 
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广东物资集团   12        6      12   5/30簿记建档 中国银行    AA        5/31      6/3
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东方明珠       10       10      12   5/30簿记建档 招商银行    AA+       5/31      6/3
                                       国泰君安
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天津医药集团   10        5      12   5/30簿记建档 民生银行    AA+       5/31      6/3
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广西西江        6        3      12   5/31簿记建档 国开行      AA        6/3       6/4
开发投资集团                                      浦发银行
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江西高速公路   40       30      12  推迟发行      国开行      AAA       --        --
投资集团                                          民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                   (缴款日)                   
  
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广西玉柴机器  16       10      3    5/28簿记建档   中信银行     AA+     5/30      5/31
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河北港口集团  20       10      5    5/28簿记建档   民生银行     AAA     5/29      5/30
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山西国新能源   2.5      2.5    5    5/28簿记建档   交通银行     AA      5/29      5/30
发展集团
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丽珠集团       8        4      3    5/29簿记建档   交通银行     AA      5/30      5/31
 
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创业环保      14        7      5    5/29簿记建档   民生银行     AA      5/30      5/31
  
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重庆粮食集团   6        6      3    5/30簿记建档   光大银行     AA-     5/31      6/3
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江苏方洋集团  20       10      5    5/30簿记建档   浦发银行     AA      5/31      6/3
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成都高新投资  15        9      3      推迟发行     光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团  15.7     15.7   10      推迟发行     中信银行     AA+      --        --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增.(完)

 (整理 李宏薇； 审校 边竞)

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