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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 13:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档阻力沉重，但走势趋稳

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* 在100.90-95下方的少量停止单遭触发，周一亚洲盘低位100.79

* 周五低位100.66，100.65下方有停止单

* 但日本进口商自100.60及一路向下有买单

* 日本证券公司自101.20-30起卖出

* 在101.35上方有少量停止单，在102.00上方更多

* 许多市场人士仍维持中期作空日圆。(完)

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(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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