《德国经济分析》料将从疲态中反弹，但仍将远逊于前些年的较高增速

中国等快速成长新兴市场对德国商品的需求，略为弥补了欧洲方面的需求。但全球放缓和疲弱日圆，也浇熄了这点微弱的希望。

第一季德国对欧盟以外国家的出口较上年同期减少0.2%。对欧元区出口减少3.9%。在此同时，日本出口则强劲增长，因日本新政府提倡扩张性的注资措施。

“日圆自9月以来已贬值24%，而在同一期间，欧元则没有变动，这对日圆来说是很大的优势，而日本和德国的强项是在类似的领域，”Berenberg Bank的分析师Christian Schulz称。

Ifo资深经济分析师Kai Carstensen预期第二季投资略微升温，因塞浦路斯银行业危机解除，且意大利新政府走马上任。

但政府顾问Schmidt表示，只有在企业更具信心时，投资才会大幅增加，而唯有在欧元区危机有全面性的解决方案时，企业信心才会上升。

**国内问题**

中期而言，在德国总理梅克尔决定从核能转移至绿色能源后，政府并未提出因应能源价格上扬的规划，这点也抑制了投资。

德国的美国商会所访问的美国企业警告称，能源价格上扬，使得他们对投资保持审慎。他们也对官僚和过度监管提出批评，有85%的企业称，德国需要改革，以提高其在全球的竞争力。

德国甫开放了巴士业务，此前有数十年的时间一直都禁止提供长途巴士服务，以保护国有铁道业者Deutsche Bahn 的利益。

不确定性的另一个起因，是中左派反对党的“富人课以重税”(soak-the-rich)的竞选诉求，尽管领导亲企业自由民主党的梅克尔在9月选举后仍料继续担任总理。

另一政府经济顾问Lars Feld表示，在欧洲邻国正进行改革提升竞争力的同时，德国也不应牺牲了自身的竞争力。

“关于这类大规模加税的讨论，已经让投资踩煞车，”他说。

经济分析师就对于经济太过悲观提出警告。德国经济仍在获取2003-2005年结构性改革的成果，而欧元区其他经济才刚开始要追赶。

根据Markit的Tim Moore，德国国内生产总值(GDP)较危机前水准高出1.3%，这是其他欧元区国家和英国梦寐以求的成就。

第一季推动成长的唯一因素--民间消费是主要亮点，这对欧洲邻国来说是好消息，因为这意味着德国会增加进口。

德国6月消费者信心升至2007年9月以来最高，工会协商今年平均加薪3%，远高于1.2%的通胀率。

超市、电器行、百货公司运营商麦德龙(Metro) 表示，该公司第一季业绩的亮点就在德国。

尽管如此，除非经济重新平衡，而非只仰赖出口，否则国内需求能带动成长的幅度非常有限。

“德国还需要更多的努力，来激发国内经济的活力，”经济合作暨发展组织(OECD)的Andreas Woergoetter称。“德国可以在服务业法规松绑方面做得更多。”