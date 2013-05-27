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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 13:46 BJT

台湾股市：收升70.32点，电子股领涨

路透台北5月27日 - 台湾股市周一收升0.86%，电子类指数 上涨1.2%。大盘上交易日收在三周低位。

加权股价指数 收升70.32点，报8,280.10点。今日开高0.1%。

金融保险类指数 收升0.7%。

初步数据显示，大盘成交值 为572.90亿台币，上交易日为840.85亿。(完)

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