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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 14:20 BJT

澳新汇市：欧元兑澳元攀升至18个月高点，澳新货币料走势脆弱

“这样的情况是对欧洲危机的担忧大大降低，以及中国前景恶化所致，”苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs表示。他认为欧元兑澳元将升向1.4000澳元。

欧元兑澳元最新报1.3418澳元，美国和英国逢假日，市场交投淡静。

欧元/澳元自4月初以来已上涨近10%，五日、10日和20日移动均线均朝向上，鲜有动能反转的迹象。

交易商称在1.3500澳元上方有停止单，若突破该水准，则上看2011年11月高位1.3809。

澳元兑美元本月已跌7%，因市场揣测美联储可能即将缩减刺激计划。

澳元支撑位在2012年低位0.9581美元，若跌破该水准，将下探2011年10月以来最低位0.9388。第一道阻力位在0.9700。

新西兰元兑美元 从盘初的0.8106下跌至0.8074，上周曾触及八个半月低位0.8006。本月则已下跌逾5%。

新西兰元支撑位在0.8040美元，之后是今年低位0.8006，阻力位在0.8140。(完)

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