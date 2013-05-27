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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月27日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*溧水城镇      10        7  利率区间5.60%-6.40%   AA         5/29-6/4     国信证券
建设投资       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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云南投资        7        5          5.37%         AA+        5/24-5/28    瑞银证券
控股集团
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临汾投资集团   15        7          6.20%         AA         5/23-5/29   太平洋证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                  国开证券 
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兖州市惠民     10        8         *5.90%         AA         5/28-6/3      国信证券
城建投资      (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)                                
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/吴芳)

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