表格：外资及陆资在台股卖超14.44亿台币，连三日卖超138.3亿

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透台北5月27日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超14.44亿台币，为连续第三日卖超，累计卖超金额达138.3亿；上日修正后为卖超42.23亿台币。
三大法人今日合计卖超11.81亿台币，上交易日修正后为卖超69.08亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/27 -14.44 +10.24 -7.61 -11.81
5/24 -42.23r -17.50 -11.35r -69.08r
5/23 -81.63 -28.08 -10.75r -120.46r
5/22 +42.65r +7.07 -9.43r +40.28r
5/21 +18.72r +5.35 -5.92r +18.15r
5/20 +35.41 +6.40 -9.86r +31.95r
5/17 +29.44r +7.78r -11.85r +25.37r
5/16 +80.64r +27.52r -1.83r +106.33r
5/15 +50.32 +5.51 -7.83r +48.01r
5/14 +74.18 -5.05 -14.03r +55.10r
5/13 +34.18 -6.79 -7.15r +20.24r
5/10 +59.13r -0.21 -8.52r +50.40r
5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r
5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r
5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +761.19 +20.21 -159.01 +622.38
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。