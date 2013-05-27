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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 14:17 BJT

韩国股市：小幅收高，汽车类股上扬

路透首尔5月27日 - 韩国股市周一小幅收高，向上周触及的七周高点靠拢，外资重回韩国市场，同时包括现代汽车 在内的汽车类股劲升。

综合股价指数 收高0.33%，报1,979.97点。(完)

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