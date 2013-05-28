路透专访：中国期市三至五年或扩容数倍，机构渐成市场主力--国际期货总裁

* 机构投资者将渐成国内期市参与主力

* 资管业务潜力巨大，但经纪业务仍是核心

* 偏向独立IPO，并考虑海外收购机会

作者 丁琦/李文科

路透北京5月28日 - 中国大型期货公司--中国国际期货总裁陈冬华表示，中国期货市场已步入高速发展期，未来至少三五年内市场规模或扩大数倍，大量机构投资者将逐步成为市场主力，推动市场更趋成熟。

陈冬华在接受路透专访时称，相较于成熟市场而言，目前中国期市仍处于起步阶段，不过，2012年是中国期货业的分水岭，随着资产管理、现货子公司等创新业务开展及监管的适度松绑，中国期货业已经实质性地进入了一个新阶段。

“中国期货市场还远未达到所谓的‘发展成熟期’，一方面国内期货品种在不断丰富，新业务在快速推出，另一方面大量的企业都还没有参与进来，未来机构对期货市场的需求将不断扩大，监管层也在尽力改善期市的投资者结构，吸引更多机构参与，这是个大的趋势，” 陈冬华表示。

“从中国期货行业的发展规模看，至少三、五年内的空间都非常大，我看增长五倍也没有问题，”他表示，”在这样的空间下，期货业务能不看好吗？“

陈冬华指出，虽然从期市交易量和持仓量来看，目前机构投资者的比例已经不算低，但从个数比例上看，只有不到5%。所以这个市场要想往成熟发展，必须由机构参与，这是市场稳定的基石。

“我们所说的提高市场流动性，并不单是个交易量的概念。流动性怎么来？需要靠机构带动，只要中国期货业的开放继续做下去，将来需要利用这个市场来管理风险的机构会越来越多，银行、券商、基金等都会涌进这个市场，所以根本不必担心中国期市的交易量会下来，”他表示。

中国期货业协会数据显示，2012年全国期货市场累计成交额为171万亿元人民币，创历史新高。成交量和成交额分别较上年大增37.6%和24.44%。国内四大交易所的上市期货品种也已增至30多个，而原油和国债期货这样的“重量级”品种也有望在未来登场。

在市场迅速扩容的同时，中国期货业的创新步伐也在不断加快。2012年中国期货公司资产管理业务试点办法正式发布，国际期货等首批18家期货公司获得业务资格。同年12月，中国期货协会发布设立风险管理服务子公司的试点指引，迄今已有近20家公司获准开展仓单服务、合作套保等风险管理业务。

陈冬华表示，“2012年可以说是中国期货公司的一个分水岭，资产管理和风险子公司业务的相继展开，表明中国期货业开始实质性地进入了一个新的阶段。而此前的近20年，中国所有的期货公司基本上都在走经纪业务一条通道。”

中国国际期货成立于1992年，注册资本金已达17亿元，是目前国内注册资本金最高的期货公司。主要股东为中期集团、中国中期 等。

**资管空间巨大，但经纪业务仍是核心**

尽管相对于基金和券商的万亿级规模而言，中国期货公司目前的资产管理业务只能算“迷你”级别，起步也较晚，但陈冬华认为该业务的市场空间很大，而且期货公司可以充分发挥期货的高杠杆和专业投资经验的优势。

不过他也认为，拥有绝对收益的资管空间尽管巨大，但传统的经纪业务仍是核心业务，是一个综合性期货公司的立身之本。

“将来不同的资产投资类别会打通，国债、证券、银行间市场都可以做，但问题是如果我们和其他行业的资管做的一样，那也没有意义了，”他表示，“我们的特色一定还是在期货上，其他资产类别可以起到辅助作用，为资金增值做保障。”

据他介绍，国际期货的资管业务从今年2月起步，目前公司自主管理的纯资管规模已达6,000多万元人民币，绝大部分客户都实现了盈利，亏损最大在5%左右。

“未来资管业务究竟会怎样我没法具体去想，我们只能尽力创造环境，去留住这方面真正的高级人才，提高服务水平，”他表示。

而作为传统的经纪业务，陈冬华毫不掩饰对其的重视。“其实手续费竞争的核心问题也是服务能力，如果你带来的服务附加值高，客户赚得多，你的经纪业务就更有竞争优势。”

“作为通道业务，指望经纪业务赚取高额利润固然不现实，但该业务一定是期货公司的核心，这是根本，没有这个其他都不存在了，”他表示。

此外，陈冬华很看淡期货公司的排名。在他看来，在创新业务刚刚开始，新的业务模式还在形成过程中，排名没有太大的意义。目前国际期货更加侧重于为未来的发展做大量基础性工作。例如每年投入上千万打造全行业领先的IT系统，以及培养和吸引更多优秀的交易和管理人才。

他并称，随着新品种的推出和期货市场对外放开，加上所有创新业务跟进以后，那时候整个行业的座次排名才会进入一个相对稳定的阶段，而国际期货希望在那时能显现出真正的实力。

在此前传统的商品期货年代，国际期货多年稳居行业老大，而且相对后面的公司拥有巨大的优势，但随着近年来股指期货的推出和一批券商系、浙江系公司的迅速崛起，期货公司间的竞争日趋激烈，一批“新生代”期货公司后来居上，在不少指标上取得领先。

**偏向独立上市，不排除海外收购**

在谈及公司上市问题时，陈冬华表示，这方面的政策障碍已经扫清，准备工作公司也在做，股份制改造正在进行中。他并称，此前公司重组和IPO两方面都在准备，目前更偏向于独立上市。

目前中国资本市场上还没有一家纯期货公司的身影，国际期货此前欲借壳中国中期 上市，但终因证监会暂不受理期货公司借壳上市而搁浅。其后监管层多次表态支持期货公司通过IPO独立上市，国内多家大型期货公司也在紧张筹备，力争国内期货IPO“第一单”。

对于业界关心的中国期货公司开拓海外市场的进展，他表示，在几家此前获准开展境外期货经纪业务试点筹备的公司中，中国国际期货的筹备工作已基本完成，现在就等政策发令枪了。

陈冬华还指出，公司在实施海外战略时，不排除收购一些外国公司。

“在‘走出去’的过程中，我们可能会通过海外收购兼并的方式，这样的话可能会快速地登陆和接轨。如果要开展海外业务，哪怕是收购一家小规模的公司，至少很多方面就会简洁很多，不用自己再从头摸索一大堆问题，”他表示。