路透专访：中国期市三至五年或扩容数倍，机构渐成市场主力--国际期货总裁

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
* 机构投资者将渐成国内期市参与主力
* 资管业务潜力巨大，但经纪业务仍是核心
* 偏向独立IPO，并考虑海外收购机会
作者 丁琦/李文科
路透北京5月28日 - 中国大型期货公司--中国国际期货总裁陈冬华表示，中国期货市场已步入高速发展期，未来至少三五年内市场规模或扩大数倍，大量机构投资者将逐步成为市场主力，推动市场更趋成熟。
陈冬华在接受路透专访时称，相较于成熟市场而言，目前中国期市仍处于起步阶段，不过，2012年是中国期货业的分水岭，随着资产管理、现货子公司等创新业务开展及监管的适度松绑，中国期货业已经实质性地进入了一个新阶段。
“中国期货市场还远未达到所谓的‘发展成熟期’，一方面国内期货品种在不断丰富，新业务在快速推出，另一方面大量的企业都还没有参与进来，未来机构对期货市场的需求将不断扩大，监管层也在尽力改善期市的投资者结构，吸引更多机构参与，这是个大的趋势，” 陈冬华表示。
“从中国期货行业的发展规模看，至少三、五年内的空间都非常大，我看增长五倍也没有问题，”他表示，”在这样的空间下，期货业务能不看好吗？“
陈冬华指出，虽然从期市交易量和持仓量来看，目前机构投资者的比例已经不算低，但从个数比例上看，只有不到5%。所以这个市场要想往成熟发展，必须由机构参与，这是市场稳定的基石。
“我们所说的提高市场流动性，并不单是个交易量的概念。流动性怎么来？需要靠机构带动，只要中国期货业的开放继续做下去，将来需要利用这个市场来管理风险的机构会越来越多，银行、券商、基金等都会涌进这个市场，所以根本不必担心中国期市的交易量会下来，”他表示。
中国期货业协会数据显示，2012年全国期货市场累计成交额为171万亿元人民币，创历史新高。成交量和成交额分别较上年大增37.6%和24.44%。国内四大交易所的上市期货品种也已增至30多个，而原油和国债期货这样的“重量级”品种也有望在未来登场。
在市场迅速扩容的同时，中国期货业的创新步伐也在不断加快。2012年中国期货公司资产管理业务试点办法正式发布，国际期货等首批18家期货公司获得业务资格。同年12月，中国期货协会发布设立风险管理服务子公司的试点指引，迄今已有近20家公司获准开展仓单服务、合作套保等风险管理业务。
陈冬华表示，“2012年可以说是中国期货公司的一个分水岭，资产管理和风险子公司业务的相继展开，表明中国期货业开始实质性地进入了一个新的阶段。而此前的近20年，中国所有的期货公司基本上都在走经纪业务一条通道。”
中国国际期货成立于1992年，注册资本金已达17亿元，是目前国内注册资本金最高的期货公司。主要股东为中期集团、中国中期 等。
**资管空间巨大，但经纪业务仍是核心**
尽管相对于基金和券商的万亿级规模而言，中国期货公司目前的资产管理业务只能算“迷你”级别，起步也较晚，但陈冬华认为该业务的市场空间很大，而且期货公司可以充分发挥期货的高杠杆和专业投资经验的优势。
不过他也认为，拥有绝对收益的资管空间尽管巨大，但传统的经纪业务仍是核心业务，是一个综合性期货公司的立身之本。
“将来不同的资产投资类别会打通，国债、证券、银行间市场都可以做，但问题是如果我们和其他行业的资管做的一样，那也没有意义了，”他表示，“我们的特色一定还是在期货上，其他资产类别可以起到辅助作用，为资金增值做保障。”
据他介绍，国际期货的资管业务从今年2月起步，目前公司自主管理的纯资管规模已达6,000多万元人民币，绝大部分客户都实现了盈利，亏损最大在5%左右。
“未来资管业务究竟会怎样我没法具体去想，我们只能尽力创造环境，去留住这方面真正的高级人才，提高服务水平，”他表示。
而作为传统的经纪业务，陈冬华毫不掩饰对其的重视。“其实手续费竞争的核心问题也是服务能力，如果你带来的服务附加值高，客户赚得多，你的经纪业务就更有竞争优势。”
“作为通道业务，指望经纪业务赚取高额利润固然不现实，但该业务一定是期货公司的核心，这是根本，没有这个其他都不存在了，”他表示。
此外，陈冬华很看淡期货公司的排名。在他看来，在创新业务刚刚开始，新的业务模式还在形成过程中，排名没有太大的意义。目前国际期货更加侧重于为未来的发展做大量基础性工作。例如每年投入上千万打造全行业领先的IT系统，以及培养和吸引更多优秀的交易和管理人才。
他并称，随着新品种的推出和期货市场对外放开，加上所有创新业务跟进以后，那时候整个行业的座次排名才会进入一个相对稳定的阶段，而国际期货希望在那时能显现出真正的实力。
在此前传统的商品期货年代，国际期货多年稳居行业老大，而且相对后面的公司拥有巨大的优势，但随着近年来股指期货的推出和一批券商系、浙江系公司的迅速崛起，期货公司间的竞争日趋激烈，一批“新生代”期货公司后来居上，在不少指标上取得领先。
**偏向独立上市，不排除海外收购**
在谈及公司上市问题时，陈冬华表示，这方面的政策障碍已经扫清，准备工作公司也在做，股份制改造正在进行中。他并称，此前公司重组和IPO两方面都在准备，目前更偏向于独立上市。
目前中国资本市场上还没有一家纯期货公司的身影，国际期货此前欲借壳中国中期 上市，但终因证监会暂不受理期货公司借壳上市而搁浅。其后监管层多次表态支持期货公司通过IPO独立上市，国内多家大型期货公司也在紧张筹备，力争国内期货IPO“第一单”。
对于业界关心的中国期货公司开拓海外市场的进展，他表示，在几家此前获准开展境外期货经纪业务试点筹备的公司中，中国国际期货的筹备工作已基本完成，现在就等政策发令枪了。
陈冬华还指出，公司在实施海外战略时，不排除收购一些外国公司。
“在‘走出去’的过程中，我们可能会通过海外收购兼并的方式，这样的话可能会快速地登陆和接轨。如果要开展海外业务，哪怕是收购一家小规模的公司，至少很多方面就会简洁很多，不用自己再从头摸索一大堆问题，”他表示。
中国证监会2011年批准了国际期货等三家期货公司首批参与境外期货经纪业务试点筹备。中国证监会期货二部副主任冯博25日表示，证监会正在积极制定期货行业对外开放的政策，研究期货境外业务，相关的一些准备工作正在进行中。 (完) (审校 林高丽)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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