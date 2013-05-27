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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 14:29 BJT

澳洲股市：连续第五个交易日收低，受全球不确定性拖累

路透悉尼5月27日 - 澳洲股市周一收跌0.5%，延续上周大跌至一个月低点的跌势，因日本市场的波动以及围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激措施的忧虑，打击投资者信心。

据最新数据，澳洲指标S&P/ASX 200指数 跌23.6点，收报4,959.9点，为连续第五个交易员下滑。该股指上周下挫3.8%，为一年来最大单周跌幅。(完)

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