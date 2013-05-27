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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 14:46 BJT

企业并购：AXA PE、复星国际与Club Med管理层将收购Club Med

路透巴黎5月27日 - AXA Private Equity 和复星国际 周一发布声明称，计划联合旅游业者Club Mediterranee 的管理层提案收购Club Med。

声明中指出，出价将会是每股17欧元，相当于较一个月的成交量加权平均股价溢价28%。Club Med的市值为4.41亿欧元(5.7亿美元)。(完)

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