更新版-日本股市：日经指数收挫3.2%，上周震撼洗礼后投资者仍焦虑不安

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
Bayview资产管理的投资组合主管Yasuo Sakuma表示，他预期日经指数修正至低见13,000点，较周一收盘水准低8%。
“就在周四剧跌前，我已经减少股市部位，增加现金部位。从上周四起我进一步缩减股市部位，”Sakuma表示。
丰田汽车 下跌5%，以成交额来看，是主板市场第二大。野村控股 则是成交额排名第三的个股，其股价大跌3.6%。
东证股价指数 下跌3.4%，至1,154.07点。有39.8亿股换手，低于上周的日均量62.1亿股，但略高于今年的日均量39.1亿股。
尽管市场震荡，日经指数今年以来仍上涨了36%，且自4月4日以来仍有14.5%的升幅。
高盛在研究报告中表示，“大盘在未来一至三个月仍将在区间整理。”
“下一个重要的刺激因素可能是在7月参议院选举后出现，届时我们可望见到一连串证据来证实经济和企业获利处于稳步复苏的轨道上...”
高盛仍维持日经指数12个月目标位为17,000点，较周一收盘水准高出20%。(完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。