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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:03 BJT

更新版-日本股市：日经指数收挫3.2%，上周震撼洗礼后投资者仍焦虑不安

Bayview资产管理的投资组合主管Yasuo Sakuma表示，他预期日经指数修正至低见13,000点，较周一收盘水准低8%。

“就在周四剧跌前，我已经减少股市部位，增加现金部位。从上周四起我进一步缩减股市部位，”Sakuma表示。

丰田汽车 下跌5%，以成交额来看，是主板市场第二大。野村控股 则是成交额排名第三的个股，其股价大跌3.6%。

东证股价指数 下跌3.4%，至1,154.07点。有39.8亿股换手，低于上周的日均量62.1亿股，但略高于今年的日均量39.1亿股。

尽管市场震荡，日经指数今年以来仍上涨了36%，且自4月4日以来仍有14.5%的升幅。

高盛在研究报告中表示，“大盘在未来一至三个月仍将在区间整理。”

“下一个重要的刺激因素可能是在7月参议院选举后出现，届时我们可望见到一连串证据来证实经济和企业获利处于稳步复苏的轨道上...”

高盛仍维持日经指数12个月目标位为17,000点，较周一收盘水准高出20%。(完)

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